Turquia. Avião de passageiros saiu da pista e por pouco não caiu no mar

Uma aterragem deficiente por pouco não terminou em tragédia no aeroporto de Trabzon, na Turquia, no passado sábado.

O Boeing 737-800 da Pegasus Airlines derrapou para fora da pista de aterragem, desceu a ravina e ficou a poucos metros das águas do Mar Negro.

O avião de passageiros transportava 168 pessoas a bordo que, de acordo com a agência noticiosa Anadolu, viveram momentos de verdadeiro terror. Ainda assim, não foram registados quaisquer ferimentos.

“Ficámos inclinados de lado. A frente do avião ficou virada para baixo enquanto a parte de trás ficou para cim. Houve pânico, pessoas a gritar e a berrar”, conta uma passageira, citada pela BBC.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades turcas.

This dramatic footage shows the aftermath of a passenger plane that skidded off a runway in Turkey - everyone on board safely escaped. pic.twitter.com/AYSN1s2LkN