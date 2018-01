Sismo em Arraiolos. "Foi horrível, nunca tinha sentido nada assim"

Um sismo de 4.9 na escala de Richter foi sentido em Lisboa e nos arredores.

O sismo teve epicentro a 6km de Arraiolos. O abalo foi registado às 11h51 a uma profundidade de 16km, confirmou o IPMA, adiantando ainda que "este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Marcalli modificada) na região de Elvas".

A escala de Marcalli modificada com intensidade de IV apresenta uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes. Carros estacionados balançam. Janelas, portas e loiças tremem. Os vidros e loiças chocam ou tilintam. Na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", pode ler-se na página do IPMA.

Teresa Alves, proprietária de um café no centro de Arraiolos disse ao SOL que o susto foi grande: "Foi horrivel, nunca tinha sentido nada assim".

Contudo, o abalo não foi suficiente para provocar estragos."Assustámo-nos muito, mas felizmente não houve estragos, as bancadas e os frigoríficos abanaram por todos os lados mas não se partiu nada".

Fonte dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos também afirmou ao SOL que "não existe, até ao momento, qualquer ocorrência" por danos maiores causados.

No entanto, apesar de não terem existido quaisquer ocorrências mais graves, um funcionário da Escola Básica e Secundária Cunha Rivara, sede do agrupamento escolar em questão, adiantou à Lusa que o estabelecimento “foi evacuado, como medida de prevenção”.

Em declarações à Agência Lusa, José Manuel Pinto, do gabinete de informação da Câmara de Arraiolos, explicou que o plano de segurança do agrupamento escolar foi de imediato “acionado” e que os “professores e alunos saíram do edifício”. "Os professores seguiram as regras que estão definidas e levaram os alunos para um ponto de encontro que está estabelecido no plano de segurança", acrescentou.

Já é o segundo sismo que sinto em Lisboa no espaço de meses. E eu que nunca dava por eles. — Safaa Dib (@SafaaDib) 15 de janeiro de 2018

Ok... Acho que acabou de acontecer um sismo em Lisboa — Daniel (@danielbsilva18) 15 de janeiro de 2018

Sabes que muita gente sentiu o #SismoLisboa quando o site do @ipma_pt está caído. — Yves Macarrónico (@PIDE_DGS) 15 de janeiro de 2018

Senti agora a terra a tremer em edifício na Praça de Espanha, Lisboa. #sismo — Tiago Machado (@tiagodmmachado) 15 de janeiro de 2018

😱 Quando sentes a cadeira e o ecra do pc a abanar e sabes que não é por causa das obras...😱 ME-DO #sismolisboa #sentimesmomuito — Isabel Lima (@beuzita) 15 de janeiro de 2018

Em atualização