Cinco pessoas feridas devido a intoxicação por gases em Santarém

Alerta foi dado pelas 08h17 desta segunda-feira e as vítimas foram tranportadas para o hospital.

Esta manhã, cinco pessoas foram transportadas para o Hospital de Santarém, por apresentarem vários sintomas como náuseas e tonturas, provocados por gases. A origem poderá destes sintomas deverá ter origem num esquentador, avançou à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o alerta foi dado pelas 08h17, tendo a situação de intoxicação ocorrido numa habitação no Bairro do Girão, situado nos arredores de Santarém.

No local estiveram cerca de 18 operacionais, acompanhados de oito viaturas das corporações de bombeiros municipais e voluntários de Santarém, da PSP e do Hospital de Santarém.