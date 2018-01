Xutos & Pontapés. Há vida para além da morte

No dia do 39º aniversário, banda anunciou que irá continuar.

"Hoje é um bom dia para olharmos para a frente. Os Xutos vão continuar. Temos entre mãos as músicas novas, muitas delas com a guitarra do Zé já gravada, estamos a contar com o disco de originais neste ano. Temos alguns convites para actuações especiais de homenagem ao Zé Pedro. Temos vários pedidos para concertos que vamos aceitar. Não é fácil, a ausência pesa toneladas, sabemos que vai ser diferente, esperamos que seja bom. Com a ajuda de todos a gente não vai parar", anunciaram os Xutos & Pontapés nas redes sociais.

A declaração confirma o que já fora anunciado por Tim no dia do concerto no Coliseu dos Recreios, que seria o derradeiro de Zé Pedro. O guitarrista acabaria por morrer de doença prolongada a 30 de Novembro. Na passagem de ano, os Xutos & Pontapés apresentaram-se em quarteto em Albufeira.