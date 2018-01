Cristas anda por Lisboa a denunciar "pontos negros"

Assunção Cristas andou pelas ruas de Lisboa esta segunda-feira a denunciar "as más condições de higiene" e as obras "para encher o olho", numa crítica às políticas do presidente da câmara Fernando Medina.

Na página oficial da deputada, foram publicados dois vídeos em direto. No primeiro, Assunção Cristas aparece ao lado de contentores do lixo a transbordar, na esquina da Dom Carlos I com a rua da Esperança. "Não é admissível que uma cidade como Lisboa onde queremos viver bem, onde os turistas nos visitam, numa segunda-feira de manhã - e podia ser noutro dia que seria na mesma - o que vemos é este lixo espalhado na rua, esta porcaria, este problema de saúde pública", diz a líder do CDS. "O que esperamos mesmo é que com a ação do CDS na câmara de Lisboa, as propostas que vamos apresentar", acrescenta, "tenha de facto melhoria muito consistente".

Para além do problema do lixo, Assunção Cristas incluiu no roteiro pelos "pontos negros que persistem na cidade de Lisboa" os problemas no pavimento da avenida 5 de Outubro. "Vemos este tapete novo, posto em setembro, um exemplo das obras Medina feitas a correr para estar prontas para as eleições e que neste fim de semana saltou todo", diz Cristas no vídeo. "Mais uma vez mostra como as coisas são feitas só para encher o olho e muitas vezes sem preocupações estruturais", denuncia.