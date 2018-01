Questionar Trump sobre relações dos EUA com Wakanda vale prémio

O rótulo de “países merdosos” recentemente oferecido pelo presidente dos EUA ao Haiti, El Salvador e Estados africanos, numa reunião bipartidária na Casa Branca sobre a política migratória norte-americana, voltou a trazer para a ribalta as peculiares noções geográficas de Donald Trump.

Os comentários depreciativos proferidos pelo chefe de Estado que, em setembro, num encontro com líderes africanos nas Nações Unidas, elogiou o autossuficiente sistema de saúde da (inexistente) Nambia, levaram um conhecida escritora e comediante norte-americana a lançar um curioso desafio à comunicação social, envolvendo Trump.

Numa mensagem publicada no Twitter, Sara Benincasa prometeu oferecer 300 dólares (cerca de 244 euros) ao jornalista que gravasse em vídeo a opinião do presidente sobre as relações entre Estados Unidos e Wakanda, o país africano fictício do novo filme da Marvel, sobre os Pantera Negra.

“Estou a oferecer $300 dólares ao jornalista que perguntar a Trump, com ar muito sério, a sua opinião sobre as relações do nosso país com Wakanda”, escreveu Benincasa naquela rede social.

I am offering $300 to the journalist who very seriously asks Trump his opinion on our nation’s relations with Wakanda and gets the question and answer recorded live on video. I know $300 doesn’t sound like a lot to some people but I also know what most reporters make so...$300.