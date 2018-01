António Costa diz que entendimento com PSD de Rui Rio será mais fácil

Após a eleição de Rui Rio como presidente do PSD, António Costa afirmou que o entendimento com os sociais-democratas será, agora, mais fácil quando comparado com Pedro Passos Coelho.

"[O entendimento] Não será seguramente difícil de ser melhor", disse o primeiro-ministro, citado pela Lusa, ao comparar Rui Rio com Pedro Passos Coelho.

António Costa disse ainda que, na própria noite da eleição de Rui Rio como presidente do PSD, mandou uma mensagem “de felicitações pela sua eleição”. Costa revelou que desejou a Rio “felicidades na liderança da oposição”.

“E espero que, como ele disse, tenha com o Governo uma relação firme, exigente e construtiva ao serviço do país”, acrescentou.