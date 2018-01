Crédito ao consumo em máximos históricos

As instituições financeiras emprestaram mais de 654 milhões de euros em crédito ao consumo em novembro do ano passado. De acordo com dados do Banco de Portugal (BdP), este valor é o máximo desde que há este registo.

Em novembro de 2017, os bancos e as instituições de crédito disponibilizaram 654,9 milhões de euros, um aumento de 5,3% por comparação com os 622,1 milhões de euros do mês anterior.

O valor é o mais elevado desde que estes dados começaram a ser publicados no início de 2013, o segundo mês consecutivo em que as novas operações de crédito ao consumo aumentaram e em quase todos os segmentos.

A exceção foi o crédito pessoal para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos. Segundo o BdP, depois dos aumentos nos meses anteriores, o montante emprestado desceu 15,7% para os 6,7 milhões de euros.

A aceleração resulta sobretudo na concessão de crédito pessoal sem finalidade específica e automóvel. Nestas categorias, que representam mais de 80% do crédito concedido, atingiu-se em novembro um novo recorde.

No total, em novembro, foram emprestados 267,2 milhões de euros para a compra de carro. No que respeita ao crédito pessoal sem finalidade específica foram disponibilizados 279,1 milhões de euros.

No crédito automóvel as maiores subidas foram na locação financeira ou ALD. No que diz respeito aos carros novos, o montante financiado subiu 12,6% para os 37,187 milhões de euros. Nos automóveis aumentou 16,8% para os 9,9 milhões de euros.

A modalidade com reserva de propriedade e outros cresceu 6,3% para os 66,1 milhões de euros nos automóveis novos. Já nos carros usados aumentou 2,1% para os 154 milhões de euros.

As instituições financeiras emprestaram ainda 279,1 milhões de euros em crédito pessoal sem finalidade específica, onde se inclui a aquisição de férias ou de bens para o lar. O valor corresponde a um aumento de 5,4% face aos 264,8 milhões de euros que se tinha verificado em outubro.

Outros 101,9 milhões de euros foram disponibilizados em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto. O montante emprestado nesta modalidade aumentou 7,5%, face aos 94,8 milhões do mês anterior.

No acumulado do ano de 2016, as novas operações de crédito ao consumo ascenderam a 6,1 mil milhões de euros. Trata-se de um aumento de 13,2% face ao mesmo período de 2016 (5,3 mil milhões de euros.

Os dados relativos a dezembro ainda estão por revelar, mas o dinheiro emprestado nos primeiros onze meses do ano passado já supera o total emprestado em 2016.