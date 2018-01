É isto que acontece ao seu corpo quando reduz o consumo de álcool

Os exageros no que diz respeito ao álcool podem trazer consequências bastante negativas à saúde, mas quando reduz o consumo de bebidas alcoólicas, sabe o que acontece ao seu corpo?

De acordo com o Serviço de Saúde Pública (NHS) do Reino Unido, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, a curto prazo, traz de imediato quatro efeitos directos e notórios no seu organismo: maior facilidade em acordar de manhã, uma menor sensação de cansaço ao longo dos dias, melhor forma física e ainda uma maior capacidade em controlar o peso ou até mesmo perder uns quilos durante esses mesmos dias de ‘desintoxicação’.

No entanto, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas pode trazer ainda mais benefícios à sua saúde, como diz a publicação da BBC. Quando se passa de um consumo regular para um consumo pontual, por exemplo, a qualidade do sono melhora significativamente, algo que não acontece quando se está sob o efeito de álcool, pois apesar de este trazer uma sensação de relaxamento e conforto, está associado a um desequilíbrio hormonal e a uma sensação de estado de alerta muito maior, algo que acaba por condicionar a capacidade de dormir bem.

Além disso, o álcool está também associado à depressão, ao mau-humor e a pensamentos negativos. Portanto, quando se reduz o consumo de bebidas alcoólicas, todas estas sensações passam a ser muito mais positivas.

Há ainda outra consequência negativa do álcool que melhora quando há a redução do consumo deste. O sistema imunitário também acaba por ficar reforçado, deixando assim as pessoas menos propensas a doenças infecciosas ou outro tipo de patologias.