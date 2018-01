Sismo desta manhã sentido até em Braga, a mais de 350 km de Arraiolos

O sismo desta manhã próximo de Arraiolos foi sentido um pouco por todo o país, mesmo a centenas de quilómetros do epicentro. Fernando Carrilho, chefe de Divisão de Geofísica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, revelou ao i que até ao momento receberam 255 testemunhos de cidadãos que sentiram o abalo. O relato mais distante do epicentro chegou de Braga, a mais de 350 km de Arraiolos.

Fernando Carrilho adiantou ao i que o IPMA tem uma equipa na zona de Arraiolos a aferir eventuais danos. O especialista diz que, para a intensidade com que foi sentido o abalo - que inicialmente classificaram como IV na escala de Mercalli modificada mas terá sido, na realidade, de V – poderiam ter sido esperados danos ainda assim ligeiramente superiores.

O sismo teve uma magnitude de 4.9 e o epicentro localizou-se perto de Aldeia da Serra, a uma profundidade de 11.8 km.