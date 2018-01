Árbitro que pontapeou jogador foi suspenso

Além de ter pontapeado o jogador do Nantes, ainda o expulsou.

Tony Chapron, o árbitro francês que depois de pontapear um jogador do Nantes ainda o expulsou, foi suspenso pela comissão de arbitragem da Federação Francesa de Futebol.

O árbitro em causa foi “suspenso até nova ordem” pela FFF. Para já, o árbitro foi retirado do Anger-Troyes, para o qual estava nomeado.

A situação aconteceu este domingo em França. Durante o jogo entre o Nantes e o Paris Saint-Germain, o jogador do Nantes Diego Carlos chocou inadvertidamente com o árbitro que, já no chão, pontapeou o jogador e depois expulsou-o.