Operadores de telecomunicações e Google testam alternativa mais segura ao WhatsApp

O Google juntamente com os operadores de telecomunicações estão a testar um novo sistema de mensagens que será mais seguro que o WhatsApp.

Segundo o El País, o sistema, chamado Rich Communications Services, não será uma aplicação, mas sim uma evolução das mensagens que já vêm no telemóvel de fábrica. O sistema terá as funcionalidades tradicionais como dicionário, ter conversas individuais ou de grupo, partilhar fotos e vídeos de alta resolução e até mesmo fazer videoconferência, que ficarão integradas no menu das chamadas.

Outra diferença é que o sistema não sofrerá cortes como acontece com o WhatsApp que quando tem ocasionalmente falhas no serviço e fica em baixo.