EUA divulgam ranking de países mais perigosos para viajar

Os Estados Unidos da América divulgaram um ranking de países para onde não se deve viajar, por representarem vários riscos, sendo que os países em questão estão ‘assinalados’ com números que vão do nível 1 (nenhum risco), ao nível 4 (com muitos riscos, não sendo recomendado para viajar).

Há dez países, de acordo com o ranking dos EUA, que estão assinalados no nível 4, ou seja, recomenda-se que não se viaje para estas zonas, são elas: Afeganistão, República Centro-Africana, Irão, Iraque, Líbia, Mali, Somália, Sudão do Sul, Síria e Iémen.

A Coreia do Norte também está presente nesta lista, mas a legislação dos EUA já proíbe os americanos de viajarem para este país.

O ranking foi realizado tendo em conta os vários motivos de alarme existentes nestes países, como o crime, o terrorismo, sequestros e conflitos armados.

Veja aqui a lista completa.