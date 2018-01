Lanzarote. Barco dá à costa com seis mortos

Um barco que deu esta segunda-feira à costa numa praia da ilha espanhola de Lanzarote transportava seis migrantes magrebinos mortos e outro em estado crítico.

A informação foi revelada por fontes da Guardia Civil e os serviços de urgência das Canárias.

A embarcação foi avistada por volta das 11h57 (10h57 em Lisboa) por um socorrista, que rapidamente alertou as autoridades. O barco chegou à costa com 27 pessoas a bordo, todos homens magrebinos.

Cinco cadáveres foram encontrados dentro da embarcação, com sintomas de hipotermia e afogamento. A sexta vítima foi retirada do mar. Outro dois homens foram resgatados ainda com vida pelas autoridades – um deles morreu durante as manobras de reanimação e outro foi ressuscitadod e uma paragem cardiorrespiratória. Deu entrada no hospitald e Arrecife.