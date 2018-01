Morreu Dolores O'Riordan, vocalista do Cranberries

A notícia já foi confirmada pela assessoria da vocalista. "A cantora Dolores O'Riordan morreu subitamente hoje em Londres".

A irlandesa estava na capital inglesa para uma sessão de gravação. Por enquanto, não são adiantados mais detalhes.

Os Cranberries foram uma das bandas mais populares dos anos 90. Canções como "Linger", "Zombie" e "Dreams" são clássicos da época.

Deram vários concertos em Portugal, o último no MEO Marés Vivas, já durante a segunda vida. A solo, O'Riordan gravou "Are You Listening?", em 2007, e "No Baggage" em 2009. Era mãe de três filhos.