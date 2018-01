A interminável guerra das bicicletas!!!

Ah! O Brasil! Parece que um fundo musical, alegre e vivo, lhe rodeia o nome, lhe envolve as sílabas aceradas. Verde, azul e amarelo. Samba e requebro. Ritmo e luz. “Não é a bola alguma carta/ que se leva de casa em casa:/ é antes telegrama que vai/ de onde o atiram aonde cai./ Parado, o brasileiro a faz/ ir onde há-de, sem leva e traz;/ com aritméticas de circo/ ele a faz ir onde é preciso;/ em telegrama, que é sem tempo/ ele a faz ir ao mais extremo./ Não corre: ele sabe que a bola,/ Telegrama, mais que corre voa.” (João Cabral de Mello Neto)

O nome deste poema é esclarecedor: “Carta do Jogador Brasileiro a um Técnico Espanhol”.

A Europa descobrira o futebol brasileiro em 1938, no Mundial de França. Descobrira Leônidas da Silva, o Diamante Negro, de quem se dizia ter inventado o pontapé de bicicleta. Não sei se no futebol se pode inventar o que quer que seja. Nesse aspeto, não difere muito da literatura: começa-se pela imitação e acaba-se na criação. O que não é o mesmo que inventar. Quero dizer: inventar pressupõe fazer algo absolutamente nunca visto.

Porque nos adiantámos há pouco na narrativa, agora atrasamo-nos. Vamos lá à bicicleta. Poucos movimentos no futebol serão tão fantásticos como o pontapé de bicicleta. O pontapé à meia volta, ou o pontapé de moinho, também é interessante, embora não tão extraordinário. Os brasileiros estão convencidos de que o pontapé de bicicleta foi inventado por Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Os japoneses também: tanto que têm até um chocolate chamado Black Diamond, em homenagem a Leônidas.

Antes de a televisão tomar conta do jogo, a visão do cronista fazia lenda. De Leônidas da Silva nunca vi, como a maior parte dos que me leem, mais do que uns segundos de imagens pouco nítidas do Campeonato do Mundo de 1938, em França. E fotografias. Mas li muitas páginas sobre ele. Não tenho dúvidas: jogava imensidões! Leônidas da Silva é um dos jogadores mais bem escritos da história do futebol Eis a prova: “Bem me lembro do dia em que Leônidas fez, pela primeira vez no mundo, um gol de bicicleta. Jogavam Brasil e Argentina em S. Januário. Atacavam os brasileiros. Veio uma bola alta, lá da extrema, e Leônidas estava de costas para o gol. Sem tempo de se virar, ele deu o salto mais lindo que já se viu. Tornou-se leve, elástico, alado. Lá em cima, deitou-se e fez um maravilhoso movimento de pernas. A jogada, por si mesma, foi um deslumbramento. Mas além da beleza, da plasticidade, houve o resultado concreto: o gol.”

Nelson Rodrigues escreveu estas linhas em 1966. O golo de Leônidas frente à Argentina foi em 1934.

Dioptrias

Parece que Nelson Rodrigues não via muito bem: era míope. No entanto, o seu futebol era apaixonante. Basta lê-lo. Sobre as dioptrias de Leônidas da Silva, o Diamante Negro, não há registo. O seu futebol, no entanto, era inacreditável. Basta ler Nelson Rodrigues.

Vinte anos antes de Leônidas da Silva ter inventado o pontapé de bicicleta, numa tarde sem data de 1914, o chileno Unzaga Asla estava de costas para a baliza. Uma bola veio alta, indomável, à altura da sua cabeça. Foi então que Unzaga Asla se lançou no ar e, paralelo ao relvado, pedalou com violência a bola para um golo sem igual. Confesso: não sei mesmo se foi golo. Deve ter sido. Só assim se entende que o seu nome tenha ficado para a História como o do inventor da chilena. Chilena é, em toda a América Latina, o pontapé de bicicleta. Menos no Brasil, claro!

A Europa nunca descobriu Unzaga Asla. Descobriu Leônidas na Silva, carioca de São Cristóvão, o Homem de Borracha, em 1938. Viu-o marcar três golos contra a Polónia, numa vitória por 6-5, domingo de chuva em Estrasburgo. Acreditem ou não: nesse tempo, a vitória mais importante da seleção canarinha. Leônidas da Silva foi também um jogador ouvido como poucos. Em 1938, todo o Brasil se colava aos rádios a pilha. Diziam: radinho de pilha em forma de igrejinha. Luxo de pobre.

É assim que se constroem os mitos. Leônidas da Silva morreu no dia 18 de Janeiro de 2004, um domingo como em Estrasburgo, e não fazia ideia de quem era Leônidas da Silva: a doença de Alzheimer fizera dele uma pessoa diferente.