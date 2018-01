Incêndio de grandes dimensões que deflagrava junto à Gare do Oriente já está controlado

Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, num armazém chinês situado num cruzamento da Avenida Infante Dom Henrique, em Lisboa.

O alerta foi dado aos bombeiros pelas 18h11 e o armazém que ardeu fica perto da Gare do Oriente.

Fonte dos Bombeiros, em declarações ao Observador, garantiu que as chamas já estão controladas e que não há nenhum edíficio à volta em risco. Além disso, apesar de duas pessoas terem necessitado de assistência médica por inalação de fumos, não há registo de feridos graves.

O armazém que ardeu pertence à empresa Maxina.

As avenidas adjacentes ao armazém não foram cortadas, estando a circulação automóvel a decorrer com normalidade.

De acordo com as informações dos Sapadores, no local estão mais de dez viaturas a combater as chamas.