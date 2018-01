Este cavalo foi atacado durante um ensaio de um circo por um tigre e um leão | Vídeo

Durante um ensaio de espectáculo, num circo chinês, um cavalo foi atacado, inesperadamente, por um tigre e um leão.

Nas imagens pode ver-se o tigre a saltar para as costas do animal enquanto o leão lhe morde as pernas. Ao mesmo tempo em que o cavalo está a ser atacado, os tratadores tentam fazer com que os outros animais o larguem, dando-lhes chicotadas.

Um dos membros do staff deste circo afirmou que a equipa estava a treinar um número onde um tigre e um leão andavam a cavalo.

O incidente terá ocorrido há cerca de um mês, em Cangzhou, na província de Hebei.

De acordo com várias fontes do circo, citadas pelo Mirror, o cavalo sobreviveu ao ataque, tendo ficado apenas com ferimentos ligeiros.