França. Neymar "destrói" dois colegas em treino do PSG (com vídeo)

Além de maravilhar durante os jogos do Paris Saint-Germain, Neymar também o faz nos treinos. A vida corre bem ao avançado brasileiro, que no último verão se tornou no mais caro jogador do mundo - o PSG pagou 222 milhões para o resgatar ao Barcelona -, e são os colegas que "sofrem" com a boa disposição do atleta.

Esta segunda-feira, de regresso aos treinos após ter falhado o jogo do passado domingo diante do Nantes, Neymar somou dois pormenores deliciosos: primeiro, encarou um colega de equipa e, passando um pé por trás do outro, tocou a bola subtilmente de calcanhar e fê-la passar pelas pernas do adversário. O lance foi tão bom que mereceu gritos de júbilo dos restantes colegas.

O treino continuou... e o show de Neymar também. No tradicional meiinho, o avançado esperou pela oposição do compatriota Lucas Moura e voltou a fazer a bola passar por entre as pernas do colega, em mais um momento que motivou os aplausos dos restantes colegas. Vivem-se momentos risonhos no PSG.