Cancelamento de voos trava viagens dos britânicos para Portugal

As dormidas na hotelaria aumentaram em novembro do ano passado. O mesmo aconteceu com o número de hóspedes. No entanto, nem tudo são bons indicadores. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), os proveitos totais da atividade hoteleira abrandaram o crescimento e o mercado britânico recuou novamente.

Apesar de o Reino Unido continuar a ser um dos mercados com maior peso, o número de britânicos a vir para Portugal desceu tanto em outubro como em novembro. De acordo com a análise feita pelo INE, o principal motivo é o cancelamento de ligações aéreas.

“Estes resultados, à semelhança do mês anterior, poderão estar influenciados pelo cancelamento de alguns serviços de transporte aéreo, nomeadamente entre o Reino Unido e os aeroportos de Faro e Funchal”, explica o INE. A verdade é que os números falam por si. O número de dormidas de turistas britânicos recuou 7,7% em comparação com novembro de 2016, depois de, em outubro, ter caído 5,4%.

Recorde-se que o ano passado ficou marcado pela insolvência da transportadora aérea Monarch e também por muitos cancelamentos de voos da Ryanair.

No entanto, apesar de haver menos turistas britânicos a vir a Portugal, este mercado continua a representar 16,3%. Os dados mostram ainda que também a Alemanha continua a ser um dos maiores mercados de origem de turistas. Juntando os treze principais mercados emissores de turistas pode dizer-se que representaram 80,2% das dormidas de não residentes.

Ainda analisando os resultados referentes ao mês de novembro, o INE acrescenta ainda que, “entre os principais países, destacaram-se os crescimentos apresentados pelo mercado polaco (46,9%), norte-americano (37,1%) e italiano (26,6%)”. Na totalidade do ano, o Brasil foi o mercado que conseguiu marcar o crescimento mais forte (37,4%), seguido dos EUA (33,6%) e da Polónia (29,6%).

Mais dormidas Os dados mostram também que o número de hóspedes aumentou em novembro acima da média.

O Ministério da Economia, liderado por Manuel Caldeira Cabral, também fez saber, em reação aos dados divulgados pelo INE, que “a atividade turística em Portugal registou até ao mês de novembro, 19,4 milhões de hóspedes (+8,7%), 54,7 milhões de dormidas (+7,2%) e 3,2 mil milhões de euros de proveitos (+16,5%), resultados que ultrapassam, nos três indicadores, os valores totais alcançados no ano de 2016”.

Ainda assim, é de acrescentar que a estada média continua a descer. Este indicador, que resulta da diferença entre o número de dormidas e o número de hóspedes que deram origem a essas dormidas, recuou 1,3%.

Tendo em conta as várias regiões, a Regiões Autónomas dos Açores registou a maior queda: 5,4%. Seguiu-se a Madeira, onde recuou 4%. Já no que respeita à trajetória contrária destaca-se o Centro, com mais 2,5%, e o Alentejo, com um aumento de 2%.