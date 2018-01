Homem encontrou substância produzida no intestino de baleia e agora pode ganhar 225 mil euros

Músico encontrou substância numa praia do Reino Unido

Jack Tipper, um músico, encontrou um âmbar-cinzento numa praia do Reino Unido, que lhe pode valer 225 mil euros.

Esta substância, mais conhecida como ‘ouro flutuante’, é produzida nos intestinos dos cachalotes e é das substâncias mais procuradas pelos fabricantes de perfumes.

Segundo o jornal Metro, o músico encontrou a substância enquanto caminhava na praia. Jack contou que o ‘ouro flutuante’ que encontrou lhe pode valer até 225 mil euros, dependendo do tempo que esteve no mar. “Falei com uma universidade e um especialista online disse-me que parece ser genuíno. Está num cofre agora”, referiu.