Estoril – FC Porto. Depois do jogo interrompido, Estoril pode ser penalizado com derrota

Uma das bancadas do estádio Coimbra da Mota, no Estoril, apresentava fissuras e, ao intervalo, os adeptos do FC Porto que estavam no local fugiram para o relvado.

O jogo foi interrompido ao intervalo, quando os portistas perdiam por 1-0. E agora, o jogo continua? A Liga vai reunir com elementos do FC Porto, Estoril, Câmara Municipal de Cascais, bombeiros e com a empresa responsável pela construção da bancada em causa e decidir-se-á por um destes cenários:

- Os segundos 45 minutos continuam no estádio do Estoril numa data a estipular entre os intervenientes. Essa será a parte mais difícil, já que os dragões têm o calendário preenchido com jogos para o campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões.

- O resto do jogo joga-se num outro estádio. Se se verificar que a bancada em causa não tem condições, os segundos 45 minutos poderão ser jogados num outro recinto. Ainda assim, o problema de calendário do FC Porto mantém-se.

- Estoril punido com derrota. Caso se verifique que o Estoril teve responsabilidade na interrupção do jogo devido à falta de segurança da bancada, a Liga pode punir o Estoril com uma derrota. Neste cenário, o FC Porto ficaria com os três pontos.