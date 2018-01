Os sismos mais fortes desde 1961

15 de março de 1964

• O epicentro registou-se a 70km de Faro no mar e atingiu a magnitude 6.2 escala de Richter. Atingiu o grau VII na escala de Mercalli no Algarve.

28 de fevereiro de 1969

• Atingiu também a zona do Algarve durante a madrugada. A magnitude foi de 7.5, com o grau de intensidade VI-VII da escala Mercalli modificada. Causou 13 vítimas mortais. No mesmo dia foi sentido em Lisboa um abalo com intensidade III na escala de Mercalli. Em Lisboa caíram chaminés de edifícios e paredes pouco consolidadas, gerando a destruição de veículos; parte da cidade ficou sem energia e comunicações telefónicas, recordou um estudo do IPMA pelo 45.º aniversário.



26 de maio de 1975

• A magnitude foi de 7.8, mas a intensidade máxima registada foi de VI na Madeira. Não houve vítimas, apenas danos materiais como brechas.

22 de maio de 1997

• O sismo ao início da madrugada com epicentro na Galiza não deixou de assustar os portugueses e pensa-se terá causado indiretamente a morte de uma mulher de Vila Verde, em Braga, vítima de enfarte. Teve magnitude de 5,3 e intensidade VII na zona da Galiza.

12 de fevereiro de 2007

• Um sismo de magnitude 6.0 com epicentro no Atlântico obrigou a evacuar edifícios em Sevilha e Huelva. Em Portugal, a intensidade máxima registada foi de nível V na escala de Mercalli no Algarve.

17 de dezembro de 2009

• Sismo de magnitude 6.0 com epicentro no Atlântico e intensidade V no Algarve não causou vítimas nem danos.