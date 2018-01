Polícia ainda não consegue explicar o que matou vocalista dos Cranberries

As autoridades anunciaram esta terça-feira que não há motivos de suspeita na morte de Dolores O’Riordan, vocalista dos Cranberries que morreu ontem aos 46 anos.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, citada pela imprensa internacional, as investigações preliminares não detetaram nada de suspeito relacionado com a morte da cantora.

"Nesta fase, a sua morte está a ser tratada como inexplicável. As investigações prosseguem", referem as autoridades.

Recorde-se que Dolores O’Riordan foi encontrada sem vida no London Hilton Hotel, local onde estava alojada atualmente.