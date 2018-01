NOS Alive 2018. Snow Patrol confirmados para o palco principal

O cartaz do festival de verão já começa a ficar completo.

Snow Patrol são a mais recente confirmação do festival de verão. A banda vai atuar no dia 12 de Julho, no Palco NOS.

O sétimo álbum da banda vai sair já no mês de maio e vai ser ouvido em Portugal, ao vivo, no NOS Alive 2018, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa.

Recorde-se que a banda já arrecadou vários prémios e tem já cerca de 51 nomeações em mais de 20 anos de carreira, tendo fica conhecidos mundialmente com músicas como ‘Run’, ‘Chasing Cars’, ‘Open Your Eyes’, etc.