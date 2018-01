A vítima tinha 81 anos e foi encontrada morta na sua residência, em Gondomar, onde vivia com o filho.

O caso já foi entregue à Polícia Judiciária em as autoridades acreditam que pode tratar-se de um crime.

De acordo com fonte da GNR, o idoso vivia com o seu filho na mesma casa e terá sido o próprio a dar o alerta da morte do pai, pelas 19h20 desta segunda-feira.

Ainda não são conhecidas as causas da morte do idoso.