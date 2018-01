Alemanha. 48 crianças feridas em despiste de autocarro

Na manhã desta terça-feira,pelo menos quarenta e oito crianças ficaram feridas, dez delas com gravidade, na sequência de um despiste de um autocarro escolar, na cidade de Eberbach, no sul da Alemanha.

O porta-voz da polícia local, Christoph Kunkel, referiu que o autocarro escolar se despistou e acabou por cair ao lado de uma casa. O acidente deu-se pelas 07h00 locais (06h00 em Portugal).

De acordo com a mesma fonte, três helicópteros ajudaram a levar as crianças feridas para o hospital e há ainda dez veículos de socorro no local. As causas do acidente ainda estão por apurar.

A polícia já está a interrogar o motorista que conduzia o autocarro.