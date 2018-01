BBVA passa a sucursal em Portugal

O BBVA conta com 14 agências no mercado nacional e está focado essencialmente nos segmentos de banca privada e de banca de empresas.

O BBVA vai passar a sucursal em Portugal, depois de concluir o processo de integração da filial portuguesa no banco espanhol, anunciou a instituição. Mas esta fusão ainda está à sujeita à aprovação dos órgãos sociais competentes e à obtenção das autorizações administrativas.



Ainda assim, a instituição financeira garante que o mercado português “continua a ser muito importante” e que o objetivo desta fusão visa é dar “maior sustentabilidade e solidez ao negócio” em Portugal.

O BBVA conta com 14 agências no mercado nacional. Nos últimos anos, a instituição financeira em Portugal passou por uma profunda reestruturação, que incluiu um despedimento coletivo que envolveu 148 trabalhadores e uma redução da dimensão das operações no mercado nacional. Em 2016, o BBVA Portugal registou prejuízos de 3,2 milhões de euros, contando um recursos de clientes na ordem dos 1,86 mil milhões de euros e com créditos em cerca de 3,05 mil milhões.