Airbnb lança opção de pagamento faseado para viajantes

A partir de agora ficar alojado através da plataforma Airbnb abre a possibilidade à opção de pagamento faseado da estada. A empresa criou uma nova opção de pagamento denominada “Funcionalidade de Pagamento Inicial Menor”, ou seja, permite aos utilizadores liquidar o valor da sua reserva em dois pagamentos. Isto significa que, os hóspedes podem agora pagar uma parte do valor total no dia em que fizerem a reserva, por meio de confirmação, pagando o valor restante quando a data de chegada estiver próxima.

Até agora, ao fazer uma reserva através da Airbnb era necessário efetuar o pagamento integral da estadia para completar a reserva. Esta nova opção da plataforma oferece maior flexibilidade de pagamento, permitindo aos viajantes efetuar as reservas antecipadamente sem os constrangimentos de não conseguir fazer o pagamento integral nesse momento.

Durante o período de testes da nova opção, a plataforma detetou que 40% dos hóspedes optaram pelo pagamento fracionado e acabaram por fazer reservas de maior valor.

Arnau Muñoz, diretor-geral da Airbnb Marketing Services, SL diz que “compreende que pode ser difícil pagar as reservas na totalidade com antecedência, especialmente após os períodos em que as pessoas têm mais despesas, como o Natal e a passagem de ano”, acrescentando ainda que, por essa razão a plataforma introduziu uma nova opção que permite fazer a reserva com antecedência, garantindo o alojamento pretendido, mas sem ter que pagar o montante total da estadia logo nesse momento”.

Esta nova característica da plataforma Airbnb será também benéfica para os anfitriões, já que facilita ainda mais as reservas antecipadas. A novidade surge após o lançamento em novembro da opção de pagamentos separados para grupos, o que permite dividir facilmente o pagamento da reserva entre amigos ou familiares.

A opção “Funcionalidade de Pagamento Inicial Menor” estará disponível para a maioria dos hóspedes através da página de pagamento quando está a fazer a sua reserva. Para usar esta opção os utilizadores deverão fazer um gasto total de, pelo menos, 250 dólares (cerca de 2017 euros) numa casa anunciada através do Airbnb, e a reserva deve ser feita pelo menos 14 dias antes do dia da chegada, entre outros requisitos. “Uma vez que as políticas de cancelamento variam de acordo com o anfitrião, a data de pagamento final será diferente para cada reserva, mas será claramente indicado no e-mail de confirmação recebida pelo hóspede”, conclui.

Esta nova funcionalidade de pagamento está disponível a partir de hoje no Airbnb através de todas as plataformas: iOS, Android, browser móvel e computador.