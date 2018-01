“Quem foi almoçar com JJ e lamber-lhe o rabo foste tu”

O presidente do Sporting utilizou a sua página de Facebook para responder ao comentador afeto ao FC Porto, Rodolfo Reis, que terá chamado “lambe rabos” a Manuel Fernandes.

Numa mensagem particularmente agressiva, Bruno de Carvalho chamou também “labrego” a Rodolfo Reis.

“Mas quem és tu, meu labrego, para chamares 'lambe rabos' a uma figura do futebol português como o Manuel Fernandes. São este tipo de pessoas baixas que andam pela TV a poluir tudo. Quem foi almoçar com o JJ e lamber-lhe o rabo foste tu”, escreveu o presidente sportinguista.

“Labrego... Tens memória curta mas as pessoas não têm. O 'empregado' do Sporting tudo o que ganhou foi com Esforço, Dedicação e Devoção... já tu nunca te livrarás de ser um vendedor de fruta!”, conclui.