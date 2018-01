Depois de confessar assédio sexual, Dânia Neto esclarece situação

Numa publicação no Instagram, Dânia Neto esclareceu as suas declarações no podcast de Rui Unas onde disse que já tinha sido vítima de assédio sexual no início da carreira.

As declarações foram relativas a “um episódio que me deixou desconfortável no passado, sem menção a qualquer entidade ou empresa, e que foi resolvido à data”, escreveu Dânia Neto.

“Não tenho nada a apontar a nenhum canal com o qual trabalhei, bem pelo contrario. Mantenho relações onde existe o maior respeito entre ambas as partes em todos os canais nacionais onde tenho trabalhado”, referiu.