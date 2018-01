UE quer que todas as embalagens de plástico sejam reutilizáveis até 2030

A União Europeia quer que todas as embalagens de plástico sejam reutilizáveis até 2030. Este plano visa combater o desperdício de plástico e limpar a Europa.

Depois da decisão da China de proibir a importação de material estrangeiro reciclado, Bruxelas decidiu lançar um novo plano, esta terça-feira, para combater os comportamentos prejudiciais para o meio ambiente na Europa.

Frans Timmermans, vice-presidente da comissão europeia, afirmou ao The Guardian que esta medida servirá para reduzir o uso de embalagens de plástico que demoram “cinco minutos para serem produzidas, são usadas por cinco minutos e levam 500 anos a ser decompostas novamente”.

O vice-presidente referiu ainda que no dia-a-dia as pessoas usam o plástico sem terem em conta as consequências e o tempo que esta substância demora ser decomposta.“Se não fizermos nada sobre o assunto, daqui a 50 anos vamos ter mais plástico nos oceanos do que peixes”, referiu Frans Timmermans.

Além disso, a UE quer que os países membros reduzam a utilização de 90 sacos de plásticos por pessoa por ano para 40 por ano.