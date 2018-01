Rui Rio escreveu carta aos militantes do PSD

Após ser eleito presidente do PSD, Rui Rio escreveu uma carta aos militantes onde agradece “a confiança, o empenho e o entusiasmo”.

Para Rio, as eleições do passado sábado foram “um sinal de grande unidade” do PSD.

“Hoje, estamos mais unidos e mais fortes para iniciar um novo ciclo político no partido e no país”, refere na carta.

Rui Rio diz ainda que o objetivo é que o PSD volte a ser “o partido mais português de Portugal”.

Recorde-se que Rui Rio venceu as eleições para presidente do PSD frente a Pedro Santana Lopes. Rio conseguiu 54,37% dos votos, enquanto Santana obteve 45,63%.