Paulo Portas afirma que transição em Angola “é para levar a sério”

O vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) declarou, esta terça-feira, que no caso de Angola “é uma transição para levar a sério”.

O ex-líder do CDS-PP afirmou que no caso de Angola "é uma transição para levar a sério", tendo ainda sinalizado como "positivas" todas as mudanças que ocorreram na política cambial e na de concorrência deste país africano.

O antigo ministro falava à margem de um encontro com empresários da sede da CCIP, em Lisboa, onde foram discutidas perspectivas económicas e riscos políticos em 2018, em diversas geografias do mundo.

"Era evidente que havia na própria comunidade internacional a expetativa de que houvesse também mudanças na política cambial [mais flexível] e na política de concorrência", referiu Portas aos jornalistas, no final do encontro.

Além disso, Paulo Portas fez questão de sublinhar que estas mudanças são “muito importantes” para as empresas conseguirem expatriar os dividendos e realizarem todos os seus pagamentos.

Quando questionado pelos jornalistas sobre a relação entre Angola e Portugal, o ex-ministro apenas referiu que “o relacionamento [de Portugal] com os países lusófonos é muito importante, não apenas para a economia [portuguesa], mas para a afirmação [de Portugal] no mundo”.

Portas lembrou ainda que Portugal fez "um grande caminho" para conseguir ter uma economia mais exportadora e, portanto, “os empresários necessitam de saber onde há riscos e oportunidades”, concluiu.