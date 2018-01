Filipe La Féria: “A Madalena era uma mulher inteligente e com uma enorme classe”

“A Madalena Iglésias foi um enorme mito dos anos 60 e dos princípios dos anos 70. Ela abandonou muito cedo a carreira, em 74, mas deixou de facto uma lenda pela sua personalidade, era a rainha da rádio da televisão”, afirmou Filipe La Féria ao i.

Em 1989, o encenador apresentou uma peça sobre a cantora na Casa da Comédia, o ‘What Happened to Madalena Iglésias’. “Foi um êxito (…) Ela foi ver um espetáculo, até tinha um bocado medo da reação porque o espetáculo era um bocado fatídico, mas ela gostou muito”, referiu.

“A Madalena era uma mulher inteligente e com uma enorme classe. (…) Ficará sempre na memória dos portugueses com a canção ‘Ele e Ela’, até porque é uma canção que ultrapassa as gerações”, sublinhou La Féria, completando que a morte da cantora foi, sem dúvida, uma “perda muito grande” para a cultura portuguesa.

Madalena Iglésias morreu, esta terça-feira, aos 78 anos, em Barcelona. A cantora venceu o Festival da Canção em 1966, com a música ‘Ele e Ela’.