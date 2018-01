Domingos Paciência já não é treinador do Belenenses

Depois de ambas as partes terem chegado a acordo para a rescisão amigável de Domingos Paciência, o treino de hoje já foi orientado por Silas, antigo jogador do clube do Restelo, que vai ser o treinador do Belenenses até ao final da época.

O Belenenses ocupa a 11ª posição no campeonato, sete pontos acima dos lugares de despromoção. No entanto, já não vence desde outubro, somando seis empates e cinco derrotas desde então.

As queixas em relação ao trabalho das equipas de arbitragem têm sido uma constante.

Na próxima jornada, o Belenenses desloca-se ao Funchal para defrontar o Marítimo, antes de receber o Benfica.