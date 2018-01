O FC Porto emitiu um comunicado no seguimento da interrupção do jogo frente ao Estoril, onde elogiou o "comportamento irrepreensível" dos seus adeptos numa situação delicada que obrigou cerca de 3 mil adeptos a deslocarem-se das bancadas para o relvado por falta de segurança.

No mesmo comunicado, o FC Porto avisa que tomará todas as medidas necessárias no sentido de "salvaguardar todos os seus interesses desportivos, bem como dos seus sócios e adeptos".

"O FC Porto saúda o comportamento irrepreensível dos seus sócios e adeptos que, no Estádio António Coimbra da Mota, se viram confrontados com uma situação de grave abatimento na parte central da bancada que ocupavam, o que levou a que o jogo com o Estoril Praia não tivesse recomeçado após o intervalo, por decisão das entidades responsáveis pela segurança. Independentemente dos processos administrativos em curso sob a égide da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o FC Porto tomará todas as medidas que os regulamentos em vigor permitem, com o objetivo de salvaguardar todos os seus interesses desportivos, bem como dos seus sócios e adeptos", pode ler-se no comunicado.