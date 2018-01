Presidente da República felicita Rui Rio após eleições para a presidência do PSD

O Chefe de Estado, em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, deu os parabéns ao recém-eleito presidente do PSD, Rui Rio, mas não adiantou quaisquer pormenores sobre a sua escolha para a liderança do partido nem fez comentários sobre o seu futuro relacionamento com Rio.

"Eu só posso repetir aquilo que tenho dito desde o início do meu mandato: a democracia ganha em ter um Governo forte, uma forte área da governação, e uma oposição forte, para poder ser uma alternativa no momento do voto dos portugueses", afirmou Marcelo.

"Portanto, aquilo que já pensava no passado, penso neste momento também para o futuro. E desejo felicidades, naturalmente, ao novo líder do PSD", acrescentou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa foi ainda questionado sobre se os consensos partidários que tem pedido podem ser facilitados com o novo presidente do PSD, ao qual respondeu que “é prematuro fazer comentários sobre isso”, uma vez que Rio ainda não “iniciou as suas funções" à frente do Partido Social Democrata.

Recorde-se que Rui Rio foi eleito presidente do PSD, em eleições diretas, realizadas este sábado, com 54,37% dos votos, mas só irá assumir funções a partir do 37º Congresso social-democrata, que vai ter lugar em Lisboa, nos dias 16,17 e 18 de fevereiro.

Marcelo vai receber Rui Rio em audiência no dia 19 de fevereiro.