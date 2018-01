Senadora do Brasil afirma que “para prender Lula da Silva será preciso matar pessoas”

Numa entrevista publicada no portal Poder360, Gleisi Hoffmann, senadora do Brasil e presidente do Partido dos Trabalhadores, afirmou que “para prender Lula, eles terão que prender um monte de gente, e mais do que isso, eles terão que matar pessoas, eles terão que matar".

A senadora afirmou ainda que Lula foi condenado para evitar que este voltasse a assumir a presidência do país, mas admitiu estar confiante com a absolvição de Lula porque “esse seria o único resultado capaz de resgatar a seriedade da Justiça brasileira e mostrar ao Brasil e ao mundo que há independência judicial”.

No dia 24 de janeiro, o tribunal regional irá decidir se anula ou não a sentença e esta decisão será determinante, pois caso o tribunal valide ou aumente a pena atribuída em primeira instância, Lula poderá ficar impedido de participar nas próximas eleições presidenciais no Brasil.

Recorde-se que Lula da Silva foi condenado a nove anos e meio de prisão num julgamento de primeira instância depois de ter sido acusado de corrupção passiva e branqueamento de capitais na Operação Lava Jato.