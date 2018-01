Instinto do pai salva adolescente que ficou encarcerado durante 30 horas

Um adolescente de 17 anos, Samuel Lethbridge, foi resgatado de um carro depois de ter passado cerca de 30 horas encarcerado, em Nova Gales do Sul, Austrália.

De acordo com a BBC, o jovem sofreu um acidente e estava desaparecido há mais de 24 horas. A família preocupada com o desaparecimento decidiu alertar as autoridades. No entanto, foi o instinto do pai que salvou o jovem: o pai lembrou-se de uma história que tinha acontecido há cinco anos e alugou um helicóptero para procurar o seu filho.

"Infelizmente, o rapaz dessa história faleceu porque ninguém o encontrou durante cinco dias. Eu não iria permitir que isso acontecesse ao Samuel”, referiu o pai ao Canal Sete, contando que não era normal o jovem desaparecer e, por isso, apercebeu-se de que ele estaria em apuros.

“Aluguei o helicóptero imediatamente e acabámos por encontrá-lo em 10 minutos”, referiu o pai.

A equipa de resgate demorou mais de uma hora para retirar o jovem de dentro do carro. Samuel foi transportado para o hospital com várias fraturas, encontrando-se em estado grave.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.