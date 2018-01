Seal investigado depois de ter sido acusado de agressão sexual

Representante do cantor já veio desmentir as acusações

As autoridades estão a investigar o cantor Seal depois da atriz Tracey Birdsall o ter acusado de agressão sexual.

Segundo o mesmo site, o caso remonta a 2016. A atriz estaria na casa de Seal quando a agressão ocorreu.

“Seal nega categoricamente as recentes alegações feitas contra ele por uma antiga vizinha por alegada má conduta há mais de um ano. Ele pretende defender-se contra as falsas alegações”, pode ler-se na nota emitida por um representante do músico, citada pelo TMZ.