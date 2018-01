PSD. Marques Guedes na calha para líder parlamentar

Saída de Hugo Soares da liderança da bancada é dada como certa entre os sociais-democratas ouvidos pelo i. Rui Rio chuta alterações no parlamento para depois do congresso

Quatro dias depois de o PSD ter eleito Rui Rio como presidente, são várias as conversas e nomes que correm nos bastidores para a nova liderança na bancada social democrata, havendo já um nome que está a ganhar força: Luís Marques Guedes.

Apesar de ter dito que não ia pôr o lugar à disposição, várias fontes do partido ouvidas pelo i dão como certa a saída de Hugo Soares do cargo. De acordo com as mesmas fontes, o atual líder de bancada – que apoiou Santana Lopes – está à espera de uma conversa presencial com Rui Rio para pôr o seu lugar à disposição. O que não deverá acontecer antes do congresso que vai consagrar o novo presidente do PSD, marcado para o fim de semana de 16 a 18 de fevereiro (dentro de um mês).

E entre os nomes que têm vindo a público para assumir os comandos do grupo parlamentar, o i sabe que há o nome que reúne mais consenso é o de Luís Marques Guedes. Desta forma, Rui Rio conseguirá unir o partido tendo em conta que Marques Guedes é um nome bem acolhido entre os deputados, fazendo ainda a ponte com os militantes da ala do ‘passismo’.

Até ao final do dia de ontem, Marques Guedes ainda não tinha recebido convite de Rui Rio para líder de bancada, o que não deverá acontecer antes o congresso.

Recorde-se que Luís Marques Guedes, ex-ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares do governo de Passos Coelho, já foi vice-presidente e presidente da banca parlamentar social democrata, entre 2005 e 2007. Na altura, o presidente do partido era Marques Mendes que colhia o apoio, precisamente, de Rui Rio. Um ano mais tarde, em 2008, Luís Marques Guedes foi secretário- geral do PSD durante a liderança de Manuela Ferreira Leite...que também apoiou Rui Rio na corrida à liderança do partido.

Entre os outros nomes que têm vindo a público para liderar a bancada parlamentar do PSD estão ainda Fernando Negrão, António Leitão Amaro ou Feliciano Barreiras Duarte.

Mal-estar na bancada O impasse da saída de Hugo Soares está a gerar mal-estar no partido e entre os deputados. Ontem, os ex-presidentes do PSD, Manuela Ferreira Leite, Marques Mendes e o presidente dos autarcas sociais democratas, Álvaro Amaro, aumentaram a pressão, considerando que a falta de iniciativa de Hugo Soares em colocar o lugar à disposição era “uma falta de respeito”.

Hugo Soares já disse que mantém a ideia, que enunciou em entrevista à Antena 1, de que “não há lideranças parlamentares contra a vontade determinada do presidente do partido”.

No entanto, vários deputados do PSD contam ao i que a decisão de Hugo Soares em deixar o cargo não será assumida publicamente antes de uma conversa com Rui Rio, lembrando que antes da nova presidência do partido tomar posse vão ainda decorrer dois debates quinzenais com o primeiro-ministro.

Sob pressão, Hugo Soares prestou ontem declarações aos jornalistas dizendo apenas que ligou a Rui Rio, no sábado, para o felicitar pela vitória tendo ficado combinado falar novamente “quando houver ocasião”.

Eleito a 19 de julho do ano passado, o advogado de 34 anos ficará para a história do partido como um dos presidentes de bancada com o seu ‘mandato’ mais curto.

Entre os 12 vice-presidentes da bancada, dois não tardaram a pedir a demissão do cargo. No dia seguinte à eleição de Rui Rio, os deputados Sérgio Azevedo e Amadeu Albergaria aproveitaram a sua página de Facebook para comunicarem a sua saída.

No entanto, estes são apenas dois dos sete vice-presidentes da bancada que assumiram o seu apoio a Santana Lopes.