Metro de Lisboa. Linhas Amarela e Azul vão ser reforçadas

As linhas amarela e azul do Metro de Lisboa vão ser reforçadas com mais um comboio durante os dias úteis entre as 7h30 e as 9h30, escreve o Público.

De acordo com o jornal, este reforço deve-se ao aumento da procura.

O Metro de Lisboa não avançou, contudo, quando é que este reforço na circulação começa.

Além deste reforço de mais uma carruagem, o Jornal de Negócios já tinha avançado que o Metro estava a ponderar aumentar a velocidade máxima de circulação das composições.