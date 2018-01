Atriz da SIC confessa ter sido vítima de assédio sexual

Num texto publicado no site “Capazes”, a atriz da SIC Inês Herédia contou um episódio da sua infância em que foi vítima de assédio sexual.

Aproveitando a polémica do assédio sexual em Hollywood e no mundo do espetáculo em geral, a atriz de “Paixão” confessou que foi vítima de assédio quando tinha apenas dez anos.

Inês Herédia conta que um treinador de ténis, modalidade que praticava na altura, a assediou. A atriz diz que só teve coragem para contar aos pais três meses depois do sucedido.

“Esta pressão psicológica que vivi com dez anos, em nada se distingue da pressão psicológica que se sente em adulta. A vergonha, a culpa, o medo, o silêncio e a solidão são os mesmos”, escreve.