Mais de 15 milhões de carros vendidos na UE em 2017

De acordo a ACEA – Associação Europeia de Construtores Automóveis, no passado, e pelo quarto ano consecutivo, venderam-se mais carros na UE. No total foram de 15.137.732 unidades, o valor mais elevado desde 2007.

O crescimento por comparação com 2016 foi de 3,4%, mas Portugal, com os 222.134 automóveis vendidos em 2017, o aumento foi de 7,1%.

Segundo os dados da ACEA, houve comportamentos distintos nos cinco maiores mercados do setor: crescimentos em Itália (7,9%), Espanha (7,7%), França (4,7%) e Alemanha (2,7%) e uma quebra no Reino Unido (-5,7%).

Nos Estados-membros da UE a maior subida foi na Lituânia (27,3%) e a descer, além do Reino Unido, estão a Finlândia (-0,4%), Dinamarca (-0,5%) e Irlanda (-10,4%).

No que diz respeito a dezembro, com exceção de Espanha (6,2%), houve uma quebra de -4,9%, nos principais mercados europeu do setor. Em Portugal, o último mês de 2017 acabou com um crescimento de 0,4% nas vendas de automóveis.

A contribuir para as melhores vendas de automóveis na UE dos últimos dez anos estiveram sobretudo as marcas do grupo PSA (Peugeot, Citroen e Opel ), que subiram 28% e Alfa Romeo, com um aumento de 27,2%.



O líder do mercado continuou a ser, porém, o grupo alemão Volkswagen (marcas VW, Audi, Skoda, Seat e Porsche), que viu a sua quota crescer de 23,1%, em 2016, para 23,3%, em 2017.

O aumento das vendas em 2017 levou a quota de mercado do grupo PSA de 9,1% para 15,4%, que se traduz na segunda posição do ranking.