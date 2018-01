Jogadores do Vitória de Guimarães agredidos por adeptos

Cerca de 30 adeptos do Vitória de Guimarães invadiram esta manhã o treino do clube e agrediram alguns jogadores.

O caso ocorreu por volta das 10h45, quando o grupo entrou pela porta do parque de estacionamento, lê-se no site Guimarães Digital.

Os adeptos entraram no relvado e, após ameaças verbais, agrediram vários jogadores. De acordo com a mesma página, algun atletas tiveram mesmo de fugir do local, enquanto outro tentavam acabar com a confusão.

Segundo o Guimarães Digital, esta não é a primeira vez que os jogadores do Vitória são agredidos no relvado: em 2011, durante o primeiro treino de Rui Vitória, Faouzi foi agredido por um grupo de adeptos.

O Vitória está atualmente em 9.º lugar no campeonato. Nos últimos seis jogos, os vimaranenses perderam cinco e empataram um.