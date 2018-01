Vila Nova da Rainha. Morreu mais uma vítima do incêndio

O número de vítimas mortais do incêndio na associação recreativa de Vila Nova da Rainha subiu esta quarta-feira para nove.

Segundo o Jornal de Notícias, José Correia, de 67 anos, estava internado no Hospital de Santo António, no Porto. Morreu esta quarta-feira, na sequência de ferimentos sofridos no incêndio.

Recorde-se que, no sábado passado, um incêndio deflagrou na Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, durante um torneio de sueca. Nove pessoas morreram e 37 ficaram feridas.