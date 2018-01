Produtores querem exportar 100 milhões de euros de Pêra Rocha em 2019

"Entre janeiro e novembro de 2017, as exportações de pera rocha ultrapassaram os 82,4 milhões de euros, um aumento de 19% em comparação com 2016. Com as ações de promoção e divulgação previstas, a ANP espera alcançar os 100 milhões de euros de exportações em 2019, o que equivale a um crescimento de 21% face ao valor atual das vendas internacionais deste fruto", referiu, em comunicado, a associação.

A primeira ação de promoção internacional em que os produtores estarão presentes é a 'Green Week' (Semana Verde), feira de produtos hortofrutículas que começa quinta-feira e decorre até 28 de janeiro na capital da Alemanha.

“A presença em Berlim pretende divulgar a Pera Rocha junto dos consumidores alemães e insere-se no Projeto de Promoção Global da Pera Rocha nos Mercados Externos, desenhado pela ANP para reforçar as exportações” na Alemanha, França, Reino Unido, Brasil e Espanha”, diz o comunicado.

Da promoção nestes cinco mercados, considerados estratégicos, é, segundo a ANP, “valorizar este fruto português, aumentando a sua visibilidade fora do país”. Segundo a ANP, “Brasil, Reino Unido, França, Alemanha e Marrocos são, por esta ordem, os principais destinos da Pera Rocha e absorveram 81% do valor das exportações entre janeiro e novembro de 2017”.

“O mercado alemão em particular registou um crescimento de 90%, atingindo perto de 8,2 milhões de euros em exportações no mesmo período”, acrescenta a associação.

O projeto de promoção global da pera rocha nos mercados externos é cofinanciado pelo Compete 2020, no âmbito do Programa Operacional de Competitividade e Internacionalização e prevê um investimento global de mais de 400 mil euros. 85% do valor é financiado pelo FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.