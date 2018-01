Compra de carro. Mercado abranda em Portugal mas está acima da média europeia

O mercado automóvel em Portugal tem vindo a ganhar novo fôlego mas, ainda assim, está previsto um abrandamento para este ano. De acordo com os dados do Observador Cetelem a que o i teve acesso, depois de ter registado um crescimento de 8% em 2017, para este ano, a subida será menor e deverá fixar-se nos 3,1%. Apesar desta redução, Portugal aparece no terceiro lugar do ranking na intenção de compra de carro novo. A liderar a tabela está a Itália (4%), seguida pela França (3,8%), enquanto a vizinha Espanha surge muito atrás de Portugal (1,6%). Já as previsões de crescimento para a Europa apontam apenas para 0,3%, bem abaixo das perspetivas mundiais, que apontam para um aumento na ordem dos 2%.

Este comportamento dos consumidores portugueses não surpreende Pedro Nuno Ferreira, um dos responsáveis pelo estudo. “Depois da crise que assolou o país nos primeiros anos desta década, é natural que um período de maior estabilidade e recuperação de rendimentos se tenha traduzido numa maior euforia junto do mercado nacional. O setor automóvel é uma das áreas que melhor refletem a situação económica e o comportamento e confiança dos consumidores. Assim se explica o crescimento acima dos dois dígitos em 2016 e próximo disso em 2017, cerca de 8%. Mas, claro, é inevitável que essa euforia abrande, não é possível continuar com valores tão elevados durante muito tempo. Esperamos para este ano uma maior acalmia, embora com valores bem acima da média europeia”, diz ao i.

Mas como são os clientes portugueses?

De acordo com o mesmo estudo, 90% dos consumidores portugueses declaram-se fiéis a uma marca automóvel (mais 13% que a média europeia). Mas a “conversa” muda no momento da compra: na prática, os consumidores nacionais são dos menos fiéis nessa altura, já que apenas 21% adquirem um veículo da mesma marca que o anterior, contra uma média europeia a rondar 34%.

E cerca de 70% dos portugueses consideram que utilizar um veículo de locação (pontual ou de longa duração) poderá incentivá-los a comprar uma outra marca de automóveis. “A confiança na marca encoraja a sua fidelidade, mas a multiplicidade da oferta no mercado de carros particulares está a desviar o automobilista português das suas intenções estabelecidas tendo por base a confiabilidade”, diz o estudo. Isto significa que a confiança na marca é determinante para os automobilistas portugueses se manterem féis, já que esta é a única razão manifestada por mais de metade dos inquiridos. Com menor importância, a satisfação com a sua viatura atual é relevante para 47% dos consumidores.

Também o preço (48%), assim como a avaliação que fazem sobre a solidez e robustez das viaturas de uma determinada marca (45%), é importante para permanecerem fiéis a determinada marca. Em sentido contrário, para justificar porque mudaram para marcas concorrentes quando adquiriram um novo automóvel é possível encontrar razões como: terem recebido uma oferta mais interessante (28%) ou terem sido conquistados por outro modelo (23%).

Já no momento da escolha, os clientes portugueses dão preferência, em primeiro lugar, à opinião e conselhos das pessoas que fazem parte do seu círculo próximo. Por outro lado, confiam nas observações e opiniões expressas online pelos outros consumidores (45%). Também os sites e os meios especializados têm um lugar relevante na recolha de informação.

E os restantes consumidores? Apenas 8% das pessoas questionadas se revelam menos fidelizadas aos automóveis do que noutros domínios do consumo. Em 32% dos casos, a fidelização automóvel é superior à de outros produtos. Mais de 40% dos turcos e dos sul-africanos têm esta opinião, e é mesmo o caso de um em cada dois chineses. “Estes valores fazem pensar que a viatura continua a ser, apesar de tudo, um objeto à parte. Se as paixões existem, podemos afirmar sem nos enganarmos que a escolha de uma marca automóvel não se decide num impulso de momento. É muitas vezes fruto de uma decisão longamente refletida”, revela o documento. Também neste setor, o conceito de marcas nacionais está há muito ultrapassado.

Feitas as contas, um automobilista em cada dois admite que não está particularmente ligado às marcas automóveis do seu país nem ao facto de a produção ser ali localizada. Na Bélgica e em Portugal, onde não existem marcas locais e pouca atividade de montagem, logicamente, apenas 29% se preocupam com isso. Já no Japão, na China, nos EUA e em França, “países fortes na produção de automóveis, onde as tentações e os discursos protecionistas predominam”, os entrevistados são os mais preocupados com as suas fábricas (respetivamente 71%, 71%, 60% e 58%). No entanto, outros países com laços fortes com a história da indústria automóvel, como a Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha, parecem não ligar muito às marcas e linhas de montagem nacionais.