O que distingue o mercado nacional do europeu?

A grande diferença é que Portugal está a recuperar de uma grave crise económica e financeira, e isso repercute-se nas taxas de crescimento pós-crise e na vitalidade do mercado dos carros usados. Pelo contrário, o mercado europeu está estagnado, pois falamos de economias maduras e estáveis - isto é, o seu crescimento será sempre relativamente baixo, quando comparado com outras economias globais. Isso verifica-se no mercado automóvel, que este ano, em média, não deverá crescer acima dos 0,3%. Verificam-se mesmo, no Reino Unido, quebras acima dos 4%, e falamos num país com vários construtores automóveis. Também a Alemanha, uma referência europeia em matéria de produção automóvel, tem um crescimento a rondar o ponto percentual.

Porque são os portugueses mais fiéis às marcas?

Os portugueses são consumidores tendencialmente estáveis e muitas das preferências passavam de geração em geração, o que era ainda mais visível no automóvel porque as pessoas compravam os mesmos veículos ou da mesma marca. Aliás, é isso que declaram 90% dos inquiridos pelo nosso estudo: garantem estar fidelizados a uma marca automóvel. No entanto, o que se verifica é que, na prática, os consumidores nacionais são dos menos fiéis na hora da compra: apenas 21% adquirem um veículo da mesma marca que o anterior, contra uma média europeia a rondar 34%.

Qual a diferença do peso dos carros novos em Portugal face aos países europeus?

Portugal tem um peso residual no total do mercado de veículos novos na Europa, apenas 1,4%, pela dimensão do próprio país. No entanto, o que verificamos é que continua a ser um dos países onde se mais veículos novos se compram, apesar de os veículos de ocasião estarem a ganhar relevância. Como referi acima, apenas em Itália e França se perspetiva um crescimento superior ao português. O parque automóvel envelhecido é um dos motivos que justificam a necessidade de adquirir veículos novos. E não se pense que isso significa necessariamente uma nova corrida ao crédito tradicional, até porque se verifica um crescente interesse pela locação. E mesmo o carpool, ainda pouco relevante em Portugal, é um método de utilização com vasto potencial.